Gefängnisstrafen für zwei Dealer aus dem Pinzgau

Duo (26, 21) betrieb einen lukrativen Handel mit etlichen Kilo Suchtgift, vor allem Cannabisprodukten und Speed.

Zwei Pinzgauer, 26 und 21 Jahre alt, hatten laut Anklage von 2017 bis 2019 etliche Kilo Drogen, vor allem Cannabis und Speed, an zahlreiche Kunden mit sattem Gewinn verkauft. Am Mittwoch erhielt der Ältere der beiden am Landesgericht Salzburg 20 Monate unbedingte Haft; zudem wurden in seinem Fall 40.740 Euro an "Drogengeld" vom Schöffensenat für verfallen erklärt. Der jüngere Angeklagte erhielt neun Monate unbedingte Haft - verhängt als Zusatzstrafe zu 15 Monaten aus einer bereits früheren Verurteilung. Beim 21-Jährigen wurde ein Geldbetrag von 10.000 Euro für verfallen erklärt. Die Urteile sind bereits rechtskräftig.