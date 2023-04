Gefahr im Glas: Wie können sich Opfer vor K.-o.-Tropfen schützen? 

Acht Anzeigen wegen schwerer Straftaten, bei denen vermutlich Betäubungsmittel wie etwa K.-o.-Tropfen zum Einsatz kamen, gingen im Jahr 2022 salzburgweit bei der Polizei ein. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage an das Innenministerium hervor. Die acht angezeigten Fälle betrafen demnach sieben Fälle von angeblicher Vergewaltigung sowie einen Raub-Verdachtsfall. Sechs Mal waren die mutmaßlichen Opfer Frauen, zwei Mal Männer. Zum Vergleich: Österreichweit wurden für 2022 exakt 114 angezeigte Straftaten mit vermutetem Einsatz von Betäubungsmitteln polizeilich registriert. Die deutlich meisten davon in Wien mit 61 derartigen Verdachtsfällen.

Elena Haslinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, betonte am Dienstag gegenüber den SN, "dass bei meinen Kollegen und Kolleginnen, die für Sexualstraftaten sonderzuständig sind, seit dem Vorjahr allerdings kein Ermittlungsverfahren anhängig ist, bei dem einem Opfer eines angezeigten Sexualverbrechens auch nachweislich K.-o.-Tropfen verabreicht wurden. Zumeist konnte im Spital oder beim Arzt eine Alkoholisierung festgestellt werden." Die Symptome nach Gabe von Betäubungsmitteln ähneln im Übrigen denen einer starken Alkoholisierung.

Viele mögliche Betroffene melden den Vorfall nicht, sagt Agnes Menapace, die Leiterin des Frauennotrufs. Auf ihrem Tisch liegen ganz andere Zahlen: Bei der Beratungsstelle wurden im Vorjahr bis Dezember 14 Fälle gemeldet, bei denen Betäubungsmittel im Spiel gewesen sein sollen. "Viele kommen erst in den Tagen danach darauf oder wissen nicht mehr genau, was passiert ist." Auch die Hemmschwelle, zur Polizei zu gehen, sei oft groß. Laut Menapace seien auch die 14 gemeldeten Fälle beim Frauennotruf zu niedrig gegriffen. Das liege auch daran, dass K.-o.-Mittel nur wenige Stunden nachweisbar sind. Thomas Felder, Toxikologe im Uniklinikum Salzburg, grenzt den Zeitraum der Nachweisbarkeit auf acht bis zehn Stunden ein. "Im Blut sind K.-o.-Mittel noch kürzer nachweisbar." Der Toxikologe betont, dass unter diese Art von Betäubungsmitteln nicht nur GHB, also Liquid Ecstasy, fällt. "K.-o.-Mittel werden oft darauf reduziert. Das führt wieder zu Problemen bei der Nachweisbarkeit." Von etwa 100 Proben, die im Jahr in den SALK auf K.-o.-Mittel untersucht würden, erzielten etwa fünf Untersuchungen einen Treffer. "Die meisten kommen zu spät", sagt Felder. Er rät, bei Verdacht unbedingt noch in derselben Nacht in die Notaufnahme zu gehen und auf einem Blut- und Urintest zu bestehen. "Zur Not können Betroffene ihren Urin auch selbst in einer Tupperdose im Kühlschrank oder Gefrierfach aufbewahren", sagt der Experte. Dieser könne dann am darauffolgenden Tag im Labor untersucht werden.

Das Thema benötigt laut Felder noch mehr Aufmerksamkeit. Der Frauennotruf versucht gemeinsam mit dem Land über Kampagnen, das Thema bekannter zu machen. Damit will man Betroffenen Möglichkeiten aufzeigen, sich zu schützen und im Notfall richtig zu handeln. Eine der Kampagnen dreht sich um das Projekt "Luisa". Frauen können sich in Lokalen mit dem Satz "Ist Luisa hier?" an das Personal wenden und erhalten Hilfe. Der Frauennotruf sucht nach weiteren teilnehmenden Lokalen. Bisher wurden 18 Betriebe geschult. Die Beratungsstelle hat zudem an 216 Lokale und 50 Jugendzentren Bierdeckel ausgeschickt, auf denen Tipps für Mädchen und junge Frauen zu lesen sind, wie sie die Gefahr von K.-o.-Tropfen vermeiden können. Über soziale Medien habe man mit diesen beiden Kampagnen bisher 98.000 Menschen erreicht.