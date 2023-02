Gefahrenstelle Gaswerkgasse: Hund auf Schutzweg getötet

Wieder macht die Kreuzung Gaswerkgasse Schlagzeilen: Chavalier-King-Charles-Hündchen Fido wurde dort von einem Auto touchiert und starb. "Das nächste Mal ist es ein Kind", sagt die Besitzerin.

Erneut ereignete sich ein hässlicher Unfall an der Kreuzung Gaswerkgasse. "Meine Mutter (66) war mit meinen zwei Hunden unterwegs, als ein Auto - aus dem Müllner Tunnel kommend - den vorderen Hund touchierte. Er starb noch am Unfallort", erzählt Martina K. (vollständiger Name der Red. bekannt).

Weil es sich "nur um einen Hund" handelte, kam die Polizei nicht zum Unfallort. Geholfen hat der geschockten Frau die Tierrettung. Martina K. wollte später Anzeige erstatten, sei eigenen Angaben nach in ...