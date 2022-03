Geflüchtete aus der Ukraine in Salzburg: "Wir wollen nur ein paar Wochen bleiben"

Viele Ukrainer, die in Salzburg leben, haben Verwandte und Freunde bei sich aufgenommen. Für sie ist es eine Zeit der Ungewissheit und des Bangens.

Ihr Handy legt Oksana Stadiichuk derzeit kaum aus der Hand. Seit rund einer Woche ist die Ukrainerin mit ihren Kindern bei ihrer Freundin Oksana Kreuzberger in Salzburg. Sie zeigt ein Video mit einer Explosion. "Das ist aus einer kleinen Stadt im Westen, ganz in der Nähe von der Stadt, aus der wir kommen. Derzeit ist man nirgendwo in der Ukraine sicher", sagt sie.

Sie hatte eigentlich nicht weggehen wollen. Ihre Freundin, die seit vielen Jahren in Österreich lebt, ...