Geflüchtete leben nur in Privatquartieren

Im Pongau sind derzeit 159 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Die PN besuchten die Familien bei Petra Nocker-Schwarzenbacher.

"Was kann ich tun?", das sei ihre erste Frage bei Ausbruch des Ukraine-Krieges gewesen. Die "Brückenwirtin" und Hotelbetreiberin Petra Nocker-Schwarzenbacher ist eine Unternehmerin, der Zögern fremd ist. "Ich bin bei keinem ehrenamtlichen Verein dabei. Und so habe ich auf unserer Facebook-Seite unsere Bereitschaft zur Aufnahme von Geflüchteten in drei unserer Selbstversorger-Ferienwohnungen gepostet."

Das war bereits Anfang März und aus drei Wohnungen wurden vier, die sie vier geflohenen Familien aus der Ukraine - kostenlos - zur Verfügung stellt: "Es ...