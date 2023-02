Geflügelpest bei Graugans in Salzburg-Leopoldskron nachgewiesen

Testung bei einer toten Graugans fiel positiv aus. Landesveterinärdirektor Josef Schöchl appelliert an alle Geflügelhalter, die bereits bestehenden Sicherheitsmaßnahmen strengstens einzuhalten. "Die Gefahr einer Verbreitung ist groß."

Seit 27. Jänner sind der Flachgau und die Stadt Salzburg ein "Gebiet mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko". Das hat das Gesundheitsministerium festgelegt. Nun wurde zum ersten Mal nach längerer Zeit auch ein positiver Fall im Bundesland registriert. Die Testung bei einer vor wenigen Tagen in Leopoldskron gefundenen toten Graugans fiel positiv auf H5N1 aus.

Derzeit keine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen

Landesveterinärdirektor Josef Schöchl: "Da sich der positive Fall ohnehin im Risikogebiet befindet, hat der Nachweis auf H5N1 keine weiteren Konsequenzen hinsichtlich einer Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen. Es müssen auch keine anderen Tiere getötet werden, da es sich um einen Wildvogel gehandelt hat." Schöchl appelliert an alle Geflügelhalter, die bereits bestehenden Sicherheitsmaßnahmen strengstens einzuhalten. "Die Gefahr der Verbreitung ist groß, daher müssen wir umso vorsichtiger sein."



"Für Menschen besteht keine Gefahr"

"Der Subtyp H5N1, der nun nach langer Zeit auch in Salzburg nachgewiesen wurde, ist für Vögel hochpathogen und führt zu vielen Todesfällen - besonders in Hausgeflügelbeständen. Infektionen mit H5N1 sind in Europa beim Menschen bis jetzt nicht nachgewiesen worden." Die bestehenden Maßnahmen: "Für Betriebe und Hobbyhaltungen mit 50 und mehr Tieren herrscht bis auf weiteres Stallpflicht. Betriebe unter 50 Tiere müssen besondere Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Jedenfalls muss der Kontakt zu anderen Wildvögeln unterbunden werden."