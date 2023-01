Geflügelpest: Stallpflicht kommt auch in Salzburger Gemeinden

Seit Jahresende 2022 wurden bei mehreren Wildvögeln in Wien und Niederösterreich Fälle der Geflügelpest festgestellt. In den kommenden Tagen wird daher laut AGES das Gesundheitsministerium eine Stallpflicht für Geflügelbetriebe mit mir als 50 Tieren verordnen. "In Salzburg gilt diese dann voraussichtlich in 16 Flachgauer Gemeinden sowie die Landeshauptstadt", informiert Landesveterinärdirektor Josef Schöchl vorab in einer Aussendung.

SN/robert ratzer (Symbolfoto).