Gefragt: Trauerrede zum Abschied

Bei Beerdigungen wünschen sich die Hinterbliebenen zunehmend persönliche Worte. Die Zahl der freien Trauerredner wächst.

Die Trauerkultur sei im Wandel, konstatiert Elisabeth Hager-Jung, die mit ihren Schwestern Claudia Jung und Barbara Perkmann-Jung in fünfter Generation das Salzburger Bestattungsunternehmen Jung führt. "Die Ansprüche der Hinterbliebenen an eine Trauerfeier sind gestiegen, noch nie zuvor wurden so viele Varianten nachgefragt." Rund ein Drittel wünsche sich eine individuelle Verabschiedungsfeier mit einer persönlichen Trauerrede.

Die Dienste von freien Trauerrednern seien bei Hinterbliebenen seit 25 bis 30 Jahren gefragt, sagt Hager-Jung. Das gelte keineswegs nur für Menschen, die aus ...