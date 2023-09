Gegen Flüchtlinge gehetzt: Blog-Betreiber in Salzburg zu bedingter Haftstrafe verurteilt

Plus

Plus

Plus

Ein Handwerksmeister, der inzwischen in die Werbebranche gewechselt ist, sah sich am Montag am Landesgericht mit dem Vorwurf der Verhetzung konfrontiert. Letztlich erging ein bereits rechtskräftiger Schuldspruch zum überwiegenden Teil der Vorwürfe im Strafantrag.

BILD: SN/BILDERBOX Symbolbild.