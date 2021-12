Gegen neues Tempolimit: Diebe rissen in Scheffau Tafeln aus

Mit einer Serie von Vandalenakten ist die Gemeinde Scheffau konfrontiert. Es geht um eine Ende Oktober eingeführte 50-km/h-Beschränkung auf der Gemeindestraße Voregg/Moosegg.

Die Tennengauer Gemeinde will damit - wie berichtet - Raser, darunter viele schnell bergab fahrende Mountainbiker, bei einer Siedlung einbremsen. Das gefällt offenbar nicht allen. Nachdem schon in den zwei Nächten nach dem Aufstellen ein Verkehrszeichen verdreht und dann gestohlen worden war, wurde Ende November ein anderes entwendet und samt Steher eine Woche später in der Salzach in Kuchl gefunden.

"Für mich ist es unverständlich", sagt Bürgermeister Friedrich Strubreiter (ÖVP), "dass Maßnahmen für die Verkehrssicherheit ...