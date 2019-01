Unter 100 Euro für einen Monat Arbeit: Solche "Beschäftigtenprämien" für Menschen mit Behinderung stehen unter Beschuss. Gefordert sind faire Dienstverhältnisse im Sinn von mehr Selbstbestimmung.

Die Salzburger kennen das Kulinarium in der Neuen Mitte Lehen und nehmen das integrative Küchen- und Catering-Projekt des Diakoniewerks auch gut an. So gut, dass es erst im November um einen zweiten Betriebsstandort in Form eines inklusiven Kaffeehauses in der Riedenburg erweitert wurde.