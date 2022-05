Geheime Graffiti in Scheffau

In der Scheffauer Pfarrkirche entdeckte Hans Schorn unter vielen Farbschichten alte, rosafarbene Schriftzeichen und eine Zahl. Experten haben die rätselhaften Wörter noch nicht begutachtet.

Hans Schorn und Sepp Neureiter haben kürzlich die Kirche in Scheffau neu ausgemalt. Im Zuge der Arbeiten hat Schorn auch im Turm die Wand hinter der Orgel begutachtet. Dabei hat der Pensionist gesehen, dass ein Teil der Verputzschichten abblättert. Darunter kamen eine rosafarbene Zahl und Wörter zum Vorschein. Was sie bedeuten, kann Schorn nicht entziffern. "Es ist keine Kurrentschrift, denn die kann ich lesen. Es muss also eine Schriftart davor sein", vermutet er. Vor allem die Zahl 896 macht ihn ...