Gehirnerschütterung nach Rodelunfall

Eine deutsche Urlaubergruppe ging Montagabend in Rauris rodeln - was für einen 49-jährigen Mann im Krankenhaus endete.

Am Montagabend unternahmen mehrere befreundete Urlauber aus Deutschland auf einer hotelzugehörigen Rodelbahn in Rauris eine Rodelpartie. Im Zuge der Talfahrt hielt ein 49-jähriger Urlauber am Ende der Rodelbahn seine Rodel an, blieb aber noch auf der Rodel sitzen. Ein weiterer, 20-jähriger Rodler konnte seine Rodel am Ende der Bahn nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und touchierte den im Stillstand befindlichen 49-jährigen Urlauber auf dessen Rodel. Durch den Aufprall erlitt der 49-jährige Rodler, der wie sein Unfallgegner zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, eine Gehirnerschütterung. Der verletzte Wintersportler wurde mit dem Roten Kreuz in das Krankenhaus Schwarzach gebracht.



Quelle: SN