Gehsteig in Seekirchen zu schmal: Stadtrat kritisiert Gefahrenstelle im Ortszentrum

Durch parkende Autos entstehen gefährliche Situationen in der Ortsdurchfahrt, kritisiert die LeSe.

Stadtrat Walter Gigerl (LeSe) lässt die Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt keine Ruhe. "In Seekirchen genießen offenbar verkehrsbehindernd abgestellte Autos mehr Schutz als Fußgänger", ärgert er sich. Eine Gefahrenstelle ortet er vor allem am Ende der Begegnungszone im Bereich der Volksbank. So sei dort der neue Gehsteig nicht nur mit 96 Zentimetern an seiner engsten Stelle viel zu schmal, durch häufig entlang des Gehsteigs abgestellte Autos stünden auch dem übrigen Verkehr keine zwei Fahrspuren mehr zur Verfügung. "Bei Gegenverkehr weichen die ...