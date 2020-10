Geht das Wasser, kommt der Müll

Ausgefischte Fische wandern vorübergehend in Übergangsquartier

Die Abkehr der Alt-Glan am Samstag, 17. Oktober, 5 Uhr, ist Auftakt der Säuberung der Lieferinger Bäche, die alljährlich von der Peter Pfenninger Schenkung, den Lizenzfischern und der Ortsbauernschaft gemeinsam mit der Gewässeraufsicht initiiert wird. Um den Müll besser einsammeln zu können, wird dabei das Wasser des Lieferinger Teiles der Glan und des Lieferinger Mühlbaches von der Haferlmühlwehr bis zur Einmündung in die Salzach umgeleitet und der Bachabschnitt damit fast trocken gelegt. Die zuvor elektrisch ausgefischten Fische werden solange in einem "Übergangsquartier" untergebracht. Die Abkehr wird voraussichtlich am 1. November mit der Einkehr der Lieferinger Gewässer abgeschlossen sein.

Einkaufswagerl, Getränkedosen, Treibholz, Autoreifen, alte Räder - das alles sammelt sich Jahr für Jahr in und an der Glan an. Und jeden Herbst wieder machen sich fleißige Helfer daran, die arg verschmutzten Böschungen und das Bachbett sauber zu machen. Heuer findet der gemeinsame, freiwillige Einsatz Samstag in einer Woche, 24. Oktober, statt. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr im Fischerhaus in der Törringstraße 2.

Zur üblichen schmutz- und nässeverträglichen Ausrüstung gehört dieses Mal auch ein Mund-Nasen-Schutz. Das Kuratorium der Peter Pfenninger-Schenkung sorgt für die Verpflegung.

Das Einsatzgebiet der Freiwilligen ist der Unterlauf der Glan - mitten im unbewohnten Augebiet. Die Wasserrechtsbehörde der Stadt übernimmt anschließend die fachgerechte Entsorgung des angeschwemmten Mülls. Im verbauten Gebiet sind die Grundstückseigentümer indes nach dem Wasserrechtsgesetz selbst verpflichtet, die Glan und ihre Ufer sauber zu halten.