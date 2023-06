"Geht nicht, gibt's nicht": Wieso in Hallein mehr Feste stattfinden als in Salzburg

Auch ablehnende Gruppen mit ins Boot holen, ist das Credo von Rainer Candido.

In Hallein findet eine Altstadtveranstaltung nach der anderen statt. Der Blick fällt dabei auf den Geschäftsführer des Tourismusverbandes Hallein/Bad Dürrnberg, Rainer Candido. Es gebe für die Anzahl an Altstadtveranstaltungen in Hallein keine Beschränkung, gibt Candido zu. Er merkt dennoch kritisch an: "Der Altstadtverband in Salzburg bekommt allein von der Stadt eine Million Euro. Wir haben insgesamt ein Budget von nur 500.000 Euro zur Verfügung. Davon ist ein Drittel für das Stadtmarketing vorgesehen." Er selbst kommt aus der Stadt Salzburg. "Wenn ich zum Beispiel durch die Getreidegasse gehe, frage ich mich, wo das Angebot für die Einheimischen bleibt."

Vorbild ist Amsterdam und nicht Salzburg

Da gelte es nämlich , ein Angebot für alle zu finden. Bewohner wie auch Touristen sollen auf ihre Kosten kommen. Sein Geheimrezept ist urbanes Denken. Er verrät: "In Salzburg neigen wir zum Provinzdenken, konservativ und traditionell. Man muss aber verschiedene Sachen verknüpfen und über den Tellerrand hinausblicken." Inspirieren lässt sich Candido von Städten wie Amsterdam oder Zürich, statt von der Mozartstadt. "Mut zum Tun" ist auch seine Einstellung in puncto Haftung: "Ich hafte persönlich für alle Veranstaltungen, die wir machen. Wenn ich mich so zurücknehmen würde, gäbe es auch kein urbanes Angebot. Und ob das für einen Standort gut ist, muss man selbst bewerten."

Mit urbanem Angebot kommen junge Menschen nach Hallein

Er bemerke zudem eine Verjüngung in der Halleiner Bevölkerung. Die Maßnahmen, die er mit den jungen und urbanen Angeboten getroffen hatte, würden mittlerweile greifen. Mit den Bewohnern gebe es keine Probleme, erklärt er. Damit widerspricht er der Vermutung von Woglar-Meyer, dass in Hallein für viele Bewohner inzwischen zu viel los wäre. Es sei dabei wichtig, auf alle proaktiv einzugehen, auch auf ablehnende Gruppen.