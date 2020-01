Geisterfahrer in Salzburg nach Bayern geflüchtet: Lenker ausgeforscht

Ein Geisterfahrer, der am Sonntagabend auf der Westautobahn bei Salzburg dreimal entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war und nach wilder Verfolgungsjagd in Freilassing in Bayern ein Polizeiauto gerammt hat, ist nach intensiver Fahndung und Zeugenhinweisen ausgeforscht worden. Der 30-jährige Pole habe die Beteiligung an dem Vorfall eingeräumt, informierte am Dienstag die Polizeiinspektion Laufen.

SN/www.bilderbox.com Symbolbild.