Geisterfahrt im Tunnel auf Tauernautobahn: Ukrainerin in Salzburg verurteilt

Zehn Monate bedingte Haft wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung: So lautete am Dienstag am Salzburger Landesgericht das rechtskräftige Urteil gegen eine 48-jährige Autolenkerin. Die Frau hatte im Februar 2022 auf der A10 zwischen Ofenauer und Hieflauer Tunnel ihr Auto gewendet und war als Geisterfahrerin im Tunnel wieder Richtung Salzburg gefahren. Etliche andere Fahrzeuge mussten für Ausweichmanöver das Tempo stark verringern.

BILD: SN/APA Der Prozess fand am Landesgericht Salzburg statt.

"Es tut mir sehr leid, was ich damals gemacht habe. Es war eine Kurzschlussreaktion. Ich weiß nur, dass ich damals sehr übermüdet und erschöpft war und eigentlich zu einem Bekannten nach Abtenau wollte. Ich habe damals kaum geschlafen, weil ich Sorgen hatte wegen des damals drohenden Kriegsausbruchs, wegen des drohenden Einmarsches der Russen." - Schuldeinsichtig zeigte sich am Dienstag eine unbescholtene, seit 2015 in Salzburg lebende Ukrainerin, die am 15. Februar 2022 etliche andere Verkehrsteilnehmer auf der Tauernautobahn durch ihre Geisterfahrt gefährdet hatte. Konkret war die Frau damals mit ihrem Auto auf der A10 in Fahrtrichtung Villach unterwegs, um eigentlich bei Golling abzufahren. Fakt ist: Wenige Kilometer nach der Abfahrt, konkret zwischen dem Ofenauer und dem Hiefler Tunnel, blieb sie mit ihrem Auto auf dem Pannenstreifen stehen. Nach einiger Zeit wendete sie dann ihren Pkw und fuhr als Geisterfahrerin wieder in den Ofenauer Tunnel ein. Dabei kamen ihr etliche Pkw und auch vier Lkw entgegen, die teils stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Entgegenkommende Lenker konnten die Ukrainerin schließlich stoppen. Der Schöffensenat (Vorsitz: Richter Philipp Grosser) verurteilte die unbescholtene Angeklagte schließlich zu zehn Monate Haft - dies unter Anwendung von außerordentlicher Strafmilderung, da das Delikt der vorsätzlichen Gefährdung prinzipiell mit einem Jahr bis zu zehn Jahren Haft bedroht ist. Der Vorsitzende Richter zur Angeklagten: "Aus unserer Sicht war es Ihnen klar, dass das Wenden ihres Autos auf der Autobahn und das Zurückfahren entgegen der Fahrtrichtung, noch dazu in einem Tunnel, gefährlich ist."