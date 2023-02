Ärger über Gelben Sack: "Dann entleere ich den Container am Parkplatz"

"Ich mache da nicht mit!" - In einer Textnachricht an den Landeshauptmann macht ÖVP-Bürgermeister Johann Strasser seinen Ärger über das neue System deutlich. Unterstützung bekommt er von Grünen-Urgestein Heidi Reiter.

Beim Gelben Sack sieht Johann Strasser rot: Schon von Anfang an hat sich der Eugendorfer ÖVP-Bürgermeister gegen das mit Jahresbeginn eingeführte System gewehrt. Er will im Abfallhof der Gemeinde einen Container für Gelbe Säcke aufstellen, damit diese nicht im Freien vor den Häusern liegen. Sollte dieser Container bzw. die dort gesammelten Gelben Säcke vom Entsorgungsunternehmen nicht abgeholt werden dürfen, dann "entleere ich die vollen Container am Parkplatz vor dem Abfallhof beim Abholtermin, dann kann das Entsorgungsunternehmen alles einsammeln!", ließ er Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) nun per Textnachricht wissen. Erst vor zwei Wochen habe die Gemeinde 3700 Euro für die Rattenbekämpfung in einer Siedlung ausgegeben, schreibt Strasser.

Umstellung der Müllsammlung hatte zu Kritik geführt

Plastik und Leichtmetall werden seit der Umstellung gemeinsam mit PET-Flaschen und Tetra Paks im Gelben Sack gesammelt. Diese werden alle zwei bis vier Wochen von der Müllabfuhr abgeholt. In Eugendorf wurden Plastik und Leichtmetall davor am Abfallhof getrennt gesammelt. Wenn man ihm nun verbiete, das bisher praktizierte und vernünftige System weiterzuführen, "dann machen wir halt einmal etwas Unvernünftiges", sagt der Bürgermeister auf die Frage, was er mit dem Ausleeren der Gelben Säcke auf dem Parkplatz des Recyclinghofs bezwecke. Mit einer Antwort des Landeshauptmanns rechnet er nicht.

” Bild: SN/robert ratzer Johann Strasser, Bürgermeister „Dann machen wir halt einmal etwas Unvernünftiges.“

Hinter seiner Kritik am neuen System - nicht aber hinter einer möglichen Abladung der Gelben Säcke am Abfallhof-Parkplatz - steht neben Grünen-Gemeinderätin Angela Lindner auch die frühere langjährige Landessprecherin der Grünen, Heidi Reiter - die früher selbst in Eugendorf gewohnt hat und nun in der Stadt lebt. Das frühere System in Eugendorf habe gut funktioniert und sei nun "überfallsartig zerstört worden". Nun lägen dort - wie auch in der Stadt - tagelang Gelbe Säcke herum. "Das ist ein System, von dem man sich in Deutschland auch aus hygienischen Gründen wieder verabschiedet hat", sagt Reiter.