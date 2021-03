Geld ist vor allem auch Frauensache

Frauen sollten sich definitiv intensiver mit Geld beschäftigen, sagt Bankfrau Eva-Maria Weidl von der Spängler Bank. Sie ist ehrenamtlich im Vorstand des Verbands Financial Planners tätig.

Zurück an den Herd? Die Pandemie bedingt eine gefühlte Rückkehr zum Rollenbild aus der Biedermeierzeit und erschwert so den weiblichen Weg in eine gleichberechtigte Zukunft. Viele Frauen machen derzeit eine berufliche (Zwangs)Pause oder arbeiten weniger. Den Weltfrauentag am 8. März nutzt der Verband Financial Planners - ein Netzwerk aus zertifizierten Finanzplanern in ganz Österreich - um die daraus resultierenden Folgen ins Bewusstsein zu rufen. Eva-Maria Weidl arbeitet für das Bankhaus Spängler und ist ehrenamtlich in dem Verband tätig. Sie appelliert ...