Geld sparen beim Autofahren

Die Spritpreise gehen in Folge des Ukraine-Kriegs durch die Decke. Wer Geld sparen möchte, sollte vor allem vorausschauend fahren und den richtigen Zeitpunkt zum Tanken wählen.

Rund 2,07 Euro pro Liter kostete vergangene Woche der Diesel bei der Aiglhof-Tankstelle in Maxglan, bei der Eni an der Münchner Bundesstraße war er mit 2,10 Euro noch teurer. Anfang März, kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine, hat der Diesel- den Benzinpreis überholt. "Grund dafür ist die verstärkte Nachfrage - der Lkw-Verkehr fährt fast zu 100 Prozent mit Diesel", erklärt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Er rät, für den Weg zur Arbeit, wenn möglich, das Klimaticket für Bus und ...