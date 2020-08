Gelsenplage ist heuer extrem

Die Stechmücken finden in diesem feuchten Sommer ideale Bedingungen vor. Auch Zecken gibt es heuer sehr viele.

Sehr feucht und in den vergangenen Wochen auch im langjährigen Schnitt zu warm: Dieser Sommer brachte ideale Bedingungen für Gelsen. Die Auswirkungen davon merken die Salzburger nicht nur bei abendlichen Tätigkeiten im Freien. Auch die Apotheken verzeichnen derzeit einen starken Absatz von Insektenschutzmitteln.

Laut Kornelia Seiwald, Präsidentin der Salzburger Apothekerkammer, berichten die Kunden immer wieder von Gelsenplagen. "Gerade heute hatte ich eine Kundin, die sagt, dass sie kaum zur Gartenarbeit hinauskönne, weil sie so extrem oft gestochen werde."

Die Kunden berichteten auch, dass ihre Haut in diesem Jahr besonders stark auf die Gelsenstiche reagiere. Mittel zur Gelsenabwehr gebe es viele, sagt Seiwald. "Diese Repellents sind ein großes Thema in diesem Jahr." Sie selbst empfehle ein Mittel namens "Anti Brumm forte", das ihr selbst gute Dienste leiste. "Es gibt aber auch viele natürliche Mittel, die ätherische Öle als Basis haben."

Diese funktionierten auch gut. Der Nachteil sei allerdings, dass sie sehr schnell ihre Wirkung verlören. "Wenn man so etwas nimmt, muss man bereit sein, sehr oft nachzusprühen."

Wenn die Gelsen schon zugeschlagen hätten, gebe es Antiallergika zum Einschmieren. "Es hilft auch, die Stelle zu kühlen oder die Hitze zu meiden."

Ein anderes, neues Mittel setze wiederum gezielt auf Hitze, um den Juckreiz nach einem Gelsenstich zu mildern, erklärt Kornelia Seiwald. "Es gibt einen Hitzestift, der das artfremde Eiweiß des Gelsenstichs gerinnen lässt. Ich habe das selbst nach einem Wespenstich angewandt und nach ein paar Stunden war nichts mehr zu spüren." Der Stift müsse aber gleich nach dem Stich verwendet werden, sonst wirke er nicht mehr.

In schlimmen Fällen, wenn jemand besonders oft gestochen worden sei oder sehr heftig auf Stiche reagiere, gebe es in der Apotheke auch rezeptfreie Antiallergika zum Einnehmen.

Die Gelsen sind übrigens nicht die einzigen kleinen Plagegeister, die vom heurigen Sommer profitieren. Auch die Zecken sind schon seit dem Frühsommer besonders aktiv. "Das hat es in meiner Wahrnehmung schon lange nicht mehr gegeben", sagt Apothekerin Kornelia Seiwald.

Auch Fälle von Borreliose habe es heuer sehr viele gegeben. "Da kenne ich in meinem Bekanntenkreis allein zehn Personen, die sich die Bakterien eingefangen haben." Wichtig sei, sofort zum Arzt zu gehen, wenn man eine kreisrunde Rötung bei einem Zeckenstich sehe.

Aus Tiroler Spitälern war diese Woche zudem zu hören, dass es heuer besonders viele FSME-Fälle gebe. Auch in Salzburg sind in diesem Jahr deutlich mehr Menschen an dem gefährlichen Virus erkrankt, das von Zecken übertragen wird. Bisher wurden 18 Fälle registriert, im Vorjahr waren es elf. Eine Person befindet sich derzeit mit FSME auf der Intensivstation.