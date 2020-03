Gemeinde Flachau könnte unter Quarantäne gestellt werden

Der Bürgermeister hat bereits ein entsprechendes Schreiben aufgesetzt. Nach drei bestätigten Coronafällen werde die Pongauer Gemeinde unter Quarantäne gestellt. Das Land will davon noch nichts wissen - die Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen.

Flachau könnte im Laufe des Mittwochs vorsorglich unter Quarantäne gestellt werden. Der Bürgermeister hat ein entsprechendes Schreiben bereits an die Gemeindebürger geschickt bzw. dieses ist auch auf der Homepage der Gemeinde abrufbar. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau sei die Gemeinde dann nicht mehr erreichbar. Die Straßenverbindungen würden gesperrt.

Der Grund: Seit Montagabend gibt es drei bestätigte Coronavirusinfektionen in dem Ort. Dabei handelt es sich um einen Angestellten eines Gastronomiebetriebs und zwei Einheimische. "Wir bitten alle Bewohnerinnen und Bewohner, sich an die Anordnungen der Bezirkshauptmannschaft (Landesregierung) zu halten und zu Hause zu bleiben, Fahrten zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsfürsorge für Alten- und Krankenpflege sowie Versorgungsfahrten im Gemeindegebiet sind möglich", heißt es in dem Schreiben. Die Versorgung von Flachau mit Lebensmitteln und auch die medizinische Versorgung seien sichergestellt.

Personen, die sich derzeit beruflich in Flachau aufhielten, könnten am Mittwoch noch den Ort verlassen, Gemeindebürger, die sich arbeitsbedingt nicht in Flachau aufhielten, könnten noch anreisen. Bürgermeister Thomas Oberreiter sagt auf Nachfrage am Telefon, er habe sich in der Früh mit der Bezirkshauptmannschaft abgesprochen. Es sei von beiden Seiten so gesehen worden, dass es "gescheit" sei, wenn der Ort vorsorglich in Quarantäne gehe. "Es sind keine Touristen mehr da. Aber wir werden alle Touristen, die da waren, verständigen, dass sie sich daheim vorsorglich in Quarantäne begeben sollten", sagt der Ortschef. Er habe noch keine Verordnung der Bezirkshauptmannschaft. Er gehe aber davon aus, dass Flachau dann 14 Tage in Quarantäne sei. Mit der Polizei sei er diesbezüglich schon in Kontakt.

Beim Land Salzburg heißt es, die Entscheidung über eine Quarantäne sei noch nicht gefallen. Franz Wieser, Sprecher des Landes, sagte nach Rücksprache mit dem Einsatzstab am Mittwochvormittag: "Das ist noch nicht entschieden. Es ist eine Entscheidung der Gesundheitsbehörden und nicht der Gemeinde. Diese Entscheidung muss man jetzt abwarten." Vom Gesetz her ist das gelindeste Mittel anzuwenden. Ob dies im Fall von Flachau mit drei bestätigten Covid-19-Fällen tatsächlich eine Quarantäne bedeutet, wird sich im Laufe des Mittwochs zeigen.



