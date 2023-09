Schwere Fertigteile für neue Urnennischen müssen nächste Woche mit einem Hubschrauber ins steile Gelände transportiert werden.

Mit einer außergewöhnlichen Warnung an die Bevölkerung lässt die Gemeinde Golling aufhorchen. Am kommenden Dienstag, 12. September, sei mit Helikopter-Fluglärm am Friedhof zu rechnen. Der Grund seien Arbeiten an den Urnengräbern.

"Teilbereiche des Friedhofgeländes müssen aufgrund dieser Arbeiten ...