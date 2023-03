Gemeinde Hof sucht Betreiber für den Skilift

Plus

Plus

Plus

Diesen Winter stand der ehemalige Nußbaumer-Lift in Hof still. Mit neuem Betreiber soll er nächsten Winter wieder in Betrieb gehen.

BILD: SN/SW/STRÜBLER Bürgermeister Thomas Ließ und Vizebgm. Daniela Rosenegger wünschen sich einen neuen Betreiber für den gemeindeeigenen Skilift.