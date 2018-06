Gemeinde-Partnerschaft mit Plainfeld weiter vertieft

Zu einem Partnerschafts-Besuch in die Gemeinde Sankt Anna in der Steiermark waren 180 Plainfelderinnen und Plainfelder unterwegs.

Höhepunkt des Besuches war ein gemeinsamer Abend in der schönen Weinbau-Gemeinde in der Süd Ost Steiermark. Dabei konnten die Plainfelder besonders mit Flachgauer Brauchtum glänzen. "Der Heimatverein, die Trachtenmusikkapelle und die Schützen fanden begeisterte Anerkennung bei den Bürgern diese 2500 Seelen Gemeinde. Bürgermeister Johannes Weidinger hatte die Reise bestens vorbereitet, es gab viel interessantes zu sehen, und viele persönliche Kontakte wurden aufgefrischt oder entstanden neu," berichtete einer aus dem Reisetross. Berührend sei eine Messe in der Kirche Sankt Anna gewesen, die Pfarrer Magister Rudolf Weberndorfer zelebrierte. Auch für das leibliche Wohl wäre sowohl von der Seite Sankt Annas als auch von Plainfeld gut gesorgt worden: Besonders begeistert hätten sich alle vom hervorragenden Woerle Käse aus dem Salzburger Flachgau und dem "importierten" Bier des Salzburger Bräustübels gezeigt. Auch in einer Weingegend werde eben die hervorragende Qualität dieses Bieres geschätzt.

(SN)