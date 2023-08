Gemeinde Pfarrwerfen bekommt eine neue Volksschule

Im September wird die neue Volksschule in Pfarrwerfen eröffnet. Im kommenden Jahr feiert die Gemeinde ihr 950-Jahre-Jubiläum.

Beim Umbau wird auch der ehemalige Gemeindevorsteher und Schützenmajor Peter Sieberer in den Blickpunkt gerückt. Sieberer galt als engagierter Bürger, der sich bereits um 1800 des Ausbaus der Schule annahm. Im Bild: Bürgermeister Bernhard Weiß.

Durch die Baustellen bei der Tunnelerneuerung auf der A 10 und steigendem Verkehrsaufkommen ist die Gemeinde Pfarrwerfen neben Eben und dem Fritztal stark vom Ausweichverkehr betroffen. "Wenn irgendwo auf der Autobahn ein Unfall ist, dann staut es sich bei uns sofort durch die ganze Gemeinde. Nicht nur am Wochenende, wo kontrolliert wird", so Bürgermeister Bernhard Weiß. Man hoffe, dass das nicht irgendwann einmal zu einem großen Konflikt für die Einsatzkette führe. Denn in Pfarrwerfen können die Mitglieder der Feuerwehr bei Spitzenstautagen nicht einmal zur Einsatzzentrale gelangen. Auch zur Entschärfung der Situation beim Bahnschranken in Pfarrwerfen gibt es bereits Gespräche bzw. eine Machbarkeitsstudie mit ÖBB, Asfinag und Land: "Es ist ein Glück, dass hier noch nichts Gröberes passiert ist."

Neue Volksschule kostet zwölf Millionen Euro

Mit Ende August startet der Einzug in die neue Volksschule; die Containerschule kann mit Anfang September abgebaut werden. Die Erweiterung und Sanierung der Volksschule konnte mit einheimischen Firmen gut abgewickelt werden, "auch bei den Kosten liegen wir mit rund zwölf Mio. Euro im vorgesehenen Bereich". Ab dem kommenden Schuljahr können statt fünf dort sieben Klassen unterrichtet werden. "Ein Herzstück ist der neue Turnsaal, der um 50 Prozent vergrößert wurde und auch unseren Vereinen zur Verfügung steht." Die geplante Nachmittagsbetreuung wird es erst im nächsten Schuljahr geben. Ein besonderes Gustostückerl des Umbaus ist die neu gestaltete Außenanlage der Schule, "wir planen für den Petra-Kronberger-Platz am 7. Oktober eine offizielle Feier samt einem Tag der offenen Tür". Für den Umbau der Schule folgte man modernen pädagogischen Ansätzen. So gibt es nun unter anderem einen gemeinsamen Lernflur. Mit Schiebeelementen können die Räume zum Flur hin geöffnet werden. Stolz ist man auch auf eine nachhaltige Bauweise mit viel Holz, Fernwärme und einer 60-KWp-PV-Anlage auf dem Dach.

Gebrauchte Schulmöbel nach Afrika gespendet

Die gebrauchten und gut erhaltenen alten Schulmöbel wurden im August über die Caritas-Osthilfe Eberstalzell in ein Schulzentrum nach Botosani in Rumänien gebracht. Von dort lieferte man sie in die Schulen kleinerer Dörfer wie Gura Solcii und Rasca. "Wir freuen uns, dass auch die vielen gespendeten Schultaschen den Kindern dort viel Freude bereiten."

Zahlreiche Wege und Straßen wurden in den vergangenen Monaten in der 2535 Einwohner zählenden Gemeinde saniert: "Wir werden auch den Gehweg zur neuen Siedlung im Ortsteil Lau-bichl verlängern bzw. vergrößern. Das endgültige Ziel wäre ein eigener Fußweg Richtung Werfenweng", so der Bürgermeister.

Nächstes Jahr feiert Pfarrwerfen sein 950-Jahre-Jubiläum. Pfarrwerfen wurde 1074 in einem Schenkungsbrief durch Erzbischof Gebhard von Helfenstein erstmals urkundlich genannt (parochia s. Cyriaci, Pfarre zum hl. Cyriak) und gehörte seit 1398 zum Fürsterzbistum Salzburg. "Wir planen mit Mitwirkung von vielen Ehrenamtlichen zu den wesentlichen Elementen der Geschichte Pfarrwerfens 25 Meilensteine", verrät Bürgermeister Weiß bereits zu den Feierlichkeiten, "es soll ein Rundweg entstehen."