Gemeinde segnet die Parkgebühren ab

Das Parken in Saalfelden wird nach langen Diskussionen kostenpflichtig.

Im zweiten Anlauf hat die Gemeindevertretung von Saalfelden am Montag die so genannte Parkgebührenverordnung mit einer Gegenstimme der FPÖ beschlossen. Beim ersten Versuch im März gab es rechtliche Bedenken, weil die Parkzonen in der Verordnung nicht genau genug definiert waren. Hier hätte man bei Einsprüchen gegen Strafen ansetzen können. Nun wurden die Flächen genauer beschrieben.

Über Parkgebühren im Stadtzentrum wird in Saalfelden seit Jahren diskutiert. Als endgültiges Datum für die Einführung wird der erste Juni angepeilt. Es könnte ...