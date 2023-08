Rund 725.000 Euro gibt die Gemeinde Strobl für ihr öffentliches WC aus. Nun kann es genutzt werden.

Die neue WC-Anlage in der Gemeinde Strobl am Wolfgangsee.

Was hat da jetzt 725.000 Euro gekostet? Diese Frage ist in Strobl öfter zu hören, seit die neue Toilettenanlage beim Pavillon an der Seepromenade in Betrieb ist. Was die Innenausstattung betrifft, waren die Erwartungen angesichts der Baukosten hoch. Nach der ...