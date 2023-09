Gemeinde und Kirche unter neuer Führung

In der Vorwoche wurden Wolfgang Pfeifenberger und Christian Schreilechner in Tamsweg begrüßt.

Die offizielle Schlüsselübergabe von Altbürgermeister Georg Gappmayer an den neuen Bürgermeister Wolfgang Pfeifenberger. Bild: Hannes Perner

In der Marktgemeinde Tamsweg wurden am Donnerstagabend der neue Bürgermeister Wolfgang Pfeifenberger und der neue Pfarrer Christian Schreilechner, gebürtiger Mariapfarrer, feierlich begrüßt. Zuvor wurde Wolfgang Pfeifenberger (ÖVP) in der Gemeindevertretungssitzung vom 31. August 2023 im Schloss Kuenburg mit 18:7 Stimmen zum Tamsweger Bürgermeister gewählt. Der gebürtige Zederhauser folgt dem nunmehrigen Altbürgermeister Georg Gappmayer.

"Mutige Schritte nach vorne und nicht zurück"

Gemeinsam mit der Bürgermusik Tamsweg und dem Bürgerlichen Schützenkorps erfolgte schließlich der Einzug am Marktplatz. Weiters erwiesen viele Vereinsabordnungen, der Pfarrgemeinderat, die Kameradschaft und die "Vereinigten zu Tamsweg" den beiden neuen "Oberhäuptern" die Ehre.

Bürgermeister Wolfgang Pfeifenberger im LN-Gespräch: "Wir leben in einer spannenden Zeit mit besonderen Herausforderungen. Ich werde mich mit vollem Engagement für unsere Marktgemeinde Tamsweg einsetzen, um sie gemeinsam mit der Bevölkerung weiterzuentwickeln. Es braucht mutige Entscheidungen, die es demütig umzusetzen gilt. Ich bin nur ein kleiner Teil dieser großen Gemeinschaft. Wir sind eine große Vielfalt. Wenn wir die Themen erkennen, können wir auch gemeinsam etwas bewegen. Statt Frustration darüber zu äußern, was fehlt, ist es mir lieber, engagiert anzupacken mit den Menschen vor Ort." Krönender Höhepunkt im Rahmen der feierlichen Begrüßung waren zwei Ehrenmärsche, zwei Ehrensalven und zwei Samsontänze der Samsongruppe Tamsweg. Pfarrer Christian Schreilechner: "Wir haben auch als Kirche, als gläubige Menschen, große Herausforderungen vor uns - sie brauchen mutige Schritte nach vorn und nicht zurück, ich bitte euch, sie miteinander zu gehen."