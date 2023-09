Gemeinde Vigaun arbeitet an ihrem neuen "Zuhause"

Die Pläne für ein neues Vigauner Gemeindeamt werden wieder konkreter - ein Grund ist angekauft, nun starten die Planungen für eines der größten Projekte der Gemeindegeschichte.

Schon in seinem ersten TN-Gespräch als Bürgermeister im April 2013 sprach Fritz Holztrattner (ÖVP) von der Notwendigkeit einer Sanierung oder gar eines Neubaus des Gemeindeamts, das in den frühen 1960ern errichtet worden war. Seit Februar 2021 hat sich zusätzlich das Problem ergeben, dass auch ein Fest- oder Mehrzwecksaal benötigt wird: Jener beim Neuwirt, der einzige seiner Art in der näheren Umgebung, wurde im Zuge von Umbauarbeiten abgerissen.

Nun scheint der richtige Platz für ein solches Projekt gefunden - nur wenige Meter vom Standort des bestehenden Amtes entfernt: Die Gemeinde hat ein (derzeit noch bebautes) 1359 m2 großes Grundstück zwischen Steingassingerweg und dem Parkplatz Ost angekauft und in ihrer Sitzung am 7. September einstimmig beschlossen, dort ein neues Gemeindeamt sowie einen Veranstaltungssaal mit rund 250 Sitzplätzen errichten zu lassen (das entspricht ungefähr der Größe des 2021 abgebrochenen Neuwirtssaals, Anm.). "Mit dem Beschluss sind wir auch bemächtigt weitere Vorarbeiten zu leisten, jetzt holen wir uns eine Kostenschätzung ein, dann besprechen wir weitere Details in der nächsten Sitzung im Dezember", sagt Bürgermeister Holztrattner im TN-Gespräch. Kosten für das Projekt könne man derzeit noch nicht angeben, "die Preise variieren derzeit so stark, das kann man nicht einmal seriös schätzen", sagt Holztrattner.

Auch wenn es noch keine Kostenschätzung gibt - es wird teuer

Fest steht aber bereits, dass es eines der größten Vorhaben in der Gemeindegeschichte wird, und finanziell in anderen Dimensionen spielt als die letzten Vigauner Großprojekte: Der neue Recyclinghof plus Zu- und Umbau des benachbarten Feuerwehrhauses 2020 kostete rund zwei Millionen Euro, der neue Kindergarten vor zehn Jahren rund 1,9 Millionen Euro. Beim geplanten neuen Gemeindeamt dagegen kostete allein der Grund rund 1,8 Millionen Euro. "Zentraler, besser aufgeschlossen und besser für eine Bebauung geht es nicht, die Besitzer wussten natürlich auch um die Wertigkeit des Grundstücks", sagt Holztrattner. "Es gab auch mehrere private Anfragen, insofern bin ich dankbar, dass die Eigentümer an die Gemeinde herangetreten sind und wir als erstes anbieten durften."

Auch SPÖ-Gemeinderat Michael Pann meint: "Natürlich zieht es dir bei einem Quadratmeterpreis von 1200 Euro die Schuhe aus. Aber vor allem der große Parkplatz gleich daneben ist eine Traumsituation, wesentlich besser als am alten Standort, und wenn's wir nicht kaufen, dann kauft's wer anderer."

Derzeit wird das Einfamilienhaus auf dem Grund noch bewohnt, "aber wir brauchen eh noch eine Planungsphase, dann können sie sich in Ruhe etwas Neues suchen", meint Bgm. Holztrattner. Er hofft, 2024 die Planungen abschließen zu können, sodass im Frühjahr 2025 der Baustart erfolgen kann. Ein Architektenwettbewerb für das Projekt hält er im TN-Gespräch nicht für zwingend nötig, aber auch dies gelte es noch genau abzuklären.

In Sachen Veranstaltungssaal gibt es noch viele Fragezeichen

Auch beim gewünschten Veranstaltungssaal ist noch vieles offen. "Das Ziel ist auf jeden Fall, dass dort nicht nur örtliche Veranstaltungen stattfinden, wir wollen da schon breiter in die Öffentlichkeit, ich sehe Potenzial für die eine oder andere Veranstaltung, Seminare, Kongresse, Hochzeiten, Kabarettabende etc.", sagt Holztrattner. "Aber zuerst muss das Grundkonzept stehen, dann kann man sich auf die Suche nach jemandem machen, der das in der Intensität betreibt, in der wir das vorhaben."

Um sich ein besseres Bild zu verschaffen, hat die Gemeindevertretung gemeinsam mit den örtlichen Vereinsobleuten 2022 bei einem Ausflug nach Oberndorf, Hallwang, Göming und Anif Ämter und Veranstaltungssäle vor Ort begutachtet. In Göming zum Beispiel seien Küche und Ausschank im Saal integriert, sagt Holztrattner, und das Ganze werde von der Gemeinde selbst vermietet, rund 150 Mal im Jahr - für Feiern, aber auch für Kongresse, Seminare, Kabarett etc.

Was mit dem aktuellen Gemeindeamt passiert, soll sich erst nach dem Umzug in das neue entscheiden: "Das Gute ist ja, dass wir während des Baus nicht umsiedeln müssen, sondern in Ruhe weiterarbeiten können", sagt Holztrattner. "Wenn das Projekt fertig ist, werden wir schauen, was am jetzigen Standort möglich ist. Wenn man es saniert, muss es eine ordentliche Sanierung sein - das Haus ist gut 60 Jahre alt, hat eine Ölheizung, alte Fenster, keine Isolierung und das Dach müsste dringend erneuert werden. Ob sich das auszahlt, muss man sich ausrechnen."

In der Gemeindevertretung ist man jedenfalls froh, wenn es nun endlich konkret wird: "Seit mehr als zehn Jahren behandeln wir dieses leidige Thema schon", sagt SPÖ-Gemeinderat Pann. "Wir sind froh, wenn hier endlich einmal Ruhe ist."