Die Grundlage ist ein langfristiger Pachtvertrag von der Republik. Jetzt soll es Schlag auf Schlag gehen. Die Gemeinde investiert rund 1,5 Mill. Euro in die Tennisanlage - ein neues Clubheim inklusive.

Spatenstich für das neue Tenniszentrum in Wals-Siezenheim: Bürgermeister Joachim Maislinger, Obmann Christian Huber und Landesrat Stefan Schnöll.

Mit 1. Jänner hat die Gemeinde Wals-Siezenheim die Tennisanlage in der Schwarzenbergkaserne von der Republik Österreich gepachtet. Der Vertrag wurde auf 25 Jahre abgeschlossen - mit einer Option auf weitere 25 Jahre. "Die Tennisanlage ist in die Jahre gekommen", heißt es. Sie sei teilweise noch von der US-Army im Zuge des Kasernenbaus in den 1950er-Jahren errichtet worden.

Am Dienstag erfolgte der Spatenstich für das neue Tenniszentrum.

Ab Herbst werden die Tennisplätze neu errichtet

