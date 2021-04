Gemeinde will die Zahl der Unfälle reduzieren

Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass in Saalfelden pro Jahr durchschnittlich 90 Personen bei Verkehrsunfällen verletzt und eine Person getötet wird. Eine häufige Unfallursache ist zu hohe Geschwindigkeit. Die Gemeinde führt immer wieder versteckte Messungen durch. So zeigte sich, dass sich zum Beispiel in der Anton Wallnerstraße bei den Lusgründen 62,6 Prozent der Lenker nicht an das 50er-Limit hielten. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 102 km/h.

Aufgrund dieser Zahlen startet die Gemeinde die Kampagne "Sei so hell. Fahr nicht zu schnell". Es wurden auf Gemeindestraßen bereits zahlreiche 30er-Zonen ausgewiesen und weitere werden folgen, so der Mobilitätsstadtrat Ferdinand Salzmann (Grüne) und Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ). Den Effekt erklärte Roland Rendl, Gemeindesachbearbeiter für Verkehr: "Läuft einem bei Tempo 50 ein Kind 15 Meter vor dem Auto auf die Straße und man macht eine Vollbremsung, trifft man das Kind mit 47 km/h. Bei Tempo 30 steht man nach 15 Metern." Mit der Kampagne in allen Medien will man das Bewusstsein für solche Tatsachen schärfen. Den Auftrag dafür hat die Saalfeldener Werbeagentur ramseidenzwei erhalten. Deren Geschäftsführer Hans Streitberger sagt, die Kampagne werde ein Jahr dauern und in der zweiten Phase auch mit drastischen Bildern arbeiten. Start ist kommende Woche.