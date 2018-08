Die Gemeinden haben Probleme, Sprengelärzte zu finden. Eine Gesetzesänderung erhöht jetzt den Tarif für eine Totenbeschau auf 90 Euro.

56 Sprengelärzte gibt es auf dem Land in Salzburg, aber in drei Gebieten findet sich derzeit niemand für diese Aufgabe: im Sprengel Uttendorf/Niedernsill, Seeham/Berndorf und Saalfelden/Maria Alm. Von Saalfelden ging nun die Initiative für eine Änderung des Leichen- und Bestattungsgesetzes aus, die über den Gemeindeverband an das Land herangetragen worden ist.