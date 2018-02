Gemeinden im Salzkammergut und Lammertal kämpfen gegen Mautflüchtlinge

Das Ziel: bis zu 13.000 Lkw weniger durch das Lammertal. Der Verein "Lebensraum Salzkammergut" und zahlreiche Bürgermeister schicken Petition an die Landtage in Salzburg und Linz.

Die Belastungsgrenze sei überschritten, waren sich am Donnerstag die Bürgermeister von Annaberg-Lungötz, Bad Ischl, Bad Goisern und Hallstatt sowie Vertreter von Tourismusverbänden einig und kündigten an, eine Petition an die Landtage in Salzburg und Oberösterreich zu übermitteln. Der Inhalt: Die Bitte um eine Verordnung, die den Durchzugsverkehr von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen durch das Lammertal und über den Pass Gschütt verbietet. Die Begründung: Der Schwerverkehr auf der Nord-Süd-Route zwischen Oberösterreich und Kärnten nehme ständig zu. In den vergangenen fünf Jahren um 50 Prozent. Das sei mehr als die österreichweit jährliche Zunahme von sechs Prozent.

"Wir sind eine Touristenregion, müssen unsere Juwelen schützen, sind es auch unseren Nachfahren schuldig, die Schönheit unserer Regionen zu bewahren", betonte Annabergs Bürgermeister Josef Schwarzenbacher.

Tatkräftige Unterstützung im Kampf gegen den Schwerverkehr bekommen die Gemeinden vom Verein "Lebensraum Salzkammergut". Dessen Obmann Silvester Leitner begründete auch die Ursachen sowie Beweggründe der Frächter, nicht die umliegenden Autobahnen zu benutzen, sondern durch das Salzkammergut zu fahren: "Wählt ein Lkw-Fahrer die Strecke durchs Lammertal ist die Fahrzeit die gleiche wie auf der Autobahn, jedoch um bis zu 30 Kilometer kürzer. Obendrein erspart sich der Fahrer noch pro Durchfahrt die Maut von bis zu 52 Euro. Hin und zurück sind das mehr als 100 Euro."

Dass es zu einem Durchfahrverbot kommen wird, davon ist Silvester Leitner überzeugt. Man kämpfe schon seit der Mauteinführung für Lkw im Jahr 2004 gegen diese Mautflüchtlinge. 2011 habe man nach vielen Bemühungen ein Durchfahrverbot über den Pötschen erwirken können. Der Lkw-Verkehr habe in der Folge auf dieser Strecke abgenommen.

Wie engagiert dieser Verein sein kann, zeigten in der Vergangen die 50 Mitglieder, die auf den Transitstrecken mit Durchfahrverbot immer wieder kontrollieren, in der Praxis die Fahrten von derartigen Lkw-Fahrern dokumentieren. "Bisher haben wir rund 500 Mautflüchtlinge bei den Behörden angezeigt", betonte Silvester Leitner. In einem Fall sei Einspruch eingelegt worden, man habe gewonnen.

Effektiver seien natürlich Kontrollen der Exekutive, so der Vereinsobmann. Werde ein Mautflüchtling von der Polizei überführt, sei ein Bußgeld von 200 Euro zu entrichten. Sollte auch am Pass Gschütt ein Durchfahrverbot kommen, bedeute dies jährlich bis zu 13.000 Lkw-Fahrten durchs Lammertal weniger, ist Leitner überzeugt.