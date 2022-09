Gemeinden übernehmen die Staubecken in den Tauerntälern

Der Wasserverband Salzach Oberpinzgau hat bei seiner Generalversammlung am Mittwoch eine wichtige Entscheidung für die geplanten Retentionsbecken in den Tauerntälern getroffen. Der Verband wird der Bauherr für die Anlagen sein. Damit gibt es einen Rechtsträger, der die zahlreichen Vorarbeiten wie die notwendige Kartierungen der Fauna und Flora oder Berechnungen in Auftrag geben kann, der die Genehmigungen bei den Behörden beantragt und nicht zuletzt als Ansprechpartner für alle Beteiligten dient. Was bisher geschah, war größtenteils eine Vorleistung des Landes.

