Gemeinderatswahl: Stadt Salzburg setzt erstmals auf einen Telefonroboter

Im Vorfeld der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl verzeichnet die Stadt Salzburg stets rund 20.000 Anrufe bei der Hotline. Weil sich rund 70 Prozent der Fragen ähneln, soll im kommenden Jahr erstmals ein "Phonebot" eingesetzt werden. Eine Hörprobe dazu gab's am Montag im Stadtsenat.

Voraussichtlich am 10. März 2024 wird in den 119 Salzburger Gemeinden gewählt. Der Termin wird formell fixiert, wenn die Gemeindewahlordnung, die derzeit als Novelle beim Land in Begutachtung ist, beschlossen ist. Dass der Wahltermin aber nicht mehr weit weg ist, ...