Gemeinnützige Organisationen werden von Autobahnmaut befreit

Die aus Salzburg stammende FPÖ-Generalsekretärin Marlene Svazek betont, dass ihr Parteikollege, Verkehrsminister Norbert Hofer, nun eine Änderung der Mautordnung zu Gunsten von Berg- Wasser- und Höhlenrettung & Co. zugesagt habe - damit diese Organisationen künftig keine Autobahnmaut mehr zahlen müssen.

Nun scheint es fix: Laut einer Ankündigung von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) soll es eine Gratis-Autobahnvignette für alle Helferorganisation mit Blaulichtbescheid geben. Das berichtet die Salzburger FPÖ-Landesparteivorsitzende und Generalsekretärin Marlene Svazek am Montag in einer Aussendung: "Wir begrüßen die Änderung hinsichtlich Mautordnung, laut der in Zukunft gemeinnützige Organisationen in Österreich mit Blaulichtbescheid kostenlos Autobahnen und Schnellstraßen befahren dürfen."

Denn wenn etwa die Bergrettung bisher mit Blaulicht ausrückte, war sie von der Autobahnmaut befreit - bei Überstellungs- oder Übungsfahrten aber nicht.

Die Forderungen der Interessensvertretungen und gemeinnütziger Organisationen wie der Berg- und Wasserrettung in Salzburg nach einer Gleichstellung veranlasste schließlich die freiheitliche Landesobfrau, dieses Anliegen direkt an das Verkehrsministerium heranzutragen.

Norbert Hofer setze diese Forderung nun um, betonte Svazek: "In nur sechs Wochen Regierungsarbeit haben wir diesen wichtigen Schritt erreicht und bügeln damit ein weiteres Versäumnis der Vorgängerregierung aus." Und bereits in wenigen Wochen werde die Änderung ausgearbeitet sein und in Kraft treten: "Hiermit kann man den ohnehin unbezahlbaren Freiwilligendienst zumindest einigermaßen abgelten", meinte Svazek.

Auch Landeshauptmann freut sich über die geplante Änderung

Auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) unterstützte den Vorstoß von Berg-, Wasser- und Höhlenrettung, alle Einsatzfahrzeuge von der Mautpflicht auszunehmen, hieß es am Montag vom Landespressebüro. Dazu führte Haslauer ein Gespräch mit Asfinag-Vorstandsdirektorin Karin Zipperer und war auch an Verkehrsminister Norbert Hofer herangetreten.



Bisher waren nur Polizei, Rettung und Feuerwehr von der Vignettenpflicht ausgenommen, die besonderen Rettungsorganisationen wie Berg-, Wasser- und Höhlenrettung nur im Einsatzfall. Nun gelten auch unmittelbar einsatzvorbereitende Maßnahmen der besonderen Rettungsorganisationen wie Übungen und Einsatzbesprechungen als Einsatz, eine Fahrt unter Blaulicht ist dafür nicht mehr nötig.



(SN)