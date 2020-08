In Italien begegneten sich eine Wienerin und ein Oberösterreicher vor 51 Jahren. Seither sind sie unzertrennlich durchs Leben gegangen.

Die Kinder-Erholungswochen der ÖVP in Italien waren schuld. "Ich war damals als junger Mann ebenfalls dabei, bin mit dem Zug zu dem Lager nach Cervia in der Provinz Ravenna gefahren. Beim Aussteigen sah ich am Bahnsteig eine junge Frau stehen ...