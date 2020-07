Besondere Zeiten erfordern besondere Pläne: Der Tourismusverband Grödig arbeitet gemeinsam mit der Wirteschaft an einem Konzept für den beliebten Kirtag in St. Leonhard.

Der St. Leonharder Kirtag, immer am 1. September-Wochenende, ist einer der markanten Fixpunkte im Gemeindeleben. Der traditionelle Viehmarkt fand immer am Samstag und am Sonntag statt. "Daran anschließend kam als beliebter Feiertag der Kirtag-Montag. Denn Bauern und Viehhändler mussten ja ...