Gemeinschaftswohnen: Drei Paare teilen sich ein Haus in der Stadt Salzburg

Gemeinschaftswohnen - ja, wie geht denn das? Die Stadt Nachrichten haben in Gnigl eine der ersten Wohngruppen Salzburgs gefunden. Das Sextett will ein Altbestandsgebäude möglichst effizient nutzen. Ein Lokalaugenschein.

Drei Paare, die auf eigene Faust ein Bestandsgebäude gekauft haben und darin jetzt gemeinsam wohnen: Im Salzburger Stadtteil Gnigl wird diese alternative Wohnform gerade Realität.

Die drei Paare sind befreundet und "wachsende Familien", wie es so schön heißt. "Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dass unsere Kinder hier gemeinsam groß werden", sagt eine der Bewohnerinnen, Mirjam Leitner, beim Lokalaugenschein in dem ehemaligen Gasthof. Ein Bachlauf dämpft den Verkehr, man lebt am Waldrand wie im Dorf, ist aber ...