Gemischte Bilanz bei den Nichtraucherlokalen

Das Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie war eines der erfolgreichsten der Zweiten Republik. Lokale, die bereits rauchfrei sind, haben es im Alltag allerdings trotzdem oft schwer. "Tennengauer Nachrichten" haben sich im Bezirk umgehört.

"Liebe Nichtraucher - WO SEID IHR?" Mit diesem dramatischen Eintrag auf Facebook beendete "Lechenauers"-Betreiber Mandi Bhatti kürzlich sein Experiment "Nichtraucher-Lokal". Noch im Sommer berichtete der indischstämmige Pongauer, die Umstellung habe "extrem gut" funktioniert, es gebe keine Einbußen. Keine drei Monate später sah er sich jetzt dazu gezwungen, wieder Aschenbecher auf die Tische zu stellen. "Der Sommer war gut, aber als es am Abend kälter wurde, sind die Stammgäste in Raucherlokale abgewandert. Es geht einfach nicht, dass man am Samstagabend mit acht Leuten dasitzt", sagt Bhatti. Zwar seien mit der Umstellung auf Nichtraucher auch neue Gäste hinzugekommen, "wenn die dann aber eineinhalb Stunden mit einem Glas Erdbeer-Leitung dasitzen, ist das nicht rentabel."

Buena Vista gab schon Mitte Juni wieder auf

Aus denselben Gründen hatte schon Ende Juni die "Buena Vista"-Bar in Hallein die Umstellung auf ein rauchfreies Lokal wieder zurückgenommen - nach nicht einmal zwei Monaten. "Die Umsätze sind so stark zurückgegangen, dass ich meinen Schritt rückgängig machen musste", sagt Prodinger den TN im Juli. Während der Umsatz an sonnigen Tagen mit Gastgartenbetrieb bis Gastgartenschluss um Mitternacht weiterhin zufriedenstellend gewesen sei, seien die Einbrüche danach sowie an Regentagen massiv gewesen. "Wenn man drei Angestellte zu zahlen hat, fängt man da schnell an zu überlegen." Erschwerend hinzugekommen sei, dass sämtliche benachbarten Lokale in der Halleiner "Fortgehmeile" Raucherlokale seien. "Die Leute sind dann irgendwann, wenn sie nicht mehr jedes Mal für eine Zigarette hinausgehen wollten, in ein anderes Lokal gewechselt."

Skepsis im Döllerhof in Abtenau

Auch im Abtenauer Döllerhof, rauchfrei seit Jänner, beklagt man Umsatzeinbußen: "Ich verstehe Kollegen, die deswegen wieder auf Rauchen umsteigen. Wir haben Gäste dazugewonnen, die das rauchfreie Lokal toll finden, aber nicht im gleichen Ausmaß, wie wir Raucher verloren haben", sagt Pächter Stefan Buhk. Am rauchfreien Konzept werde trotzdem festgehalten: "Es liegt, denke ich, daran, dass wir die ersten in Abtenau waren und niemand sonst mitmacht. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Nichtrauchen in der Gastro die Zukunft ist. Ich bin sehr, sehr enttäuscht darüber, dass das nicht eingeführt wurde und dass das Volksbegehren jetzt einfach übergangen wird."

Buhk und sein Partner Axel Hofmann-Buhk werden den Döllerhof übrigens Ende Oktober verlassen und sich "neue gastronomische Herausforderungen" suchen. Umsatzrückgänge aufgrund des Rauchverbots seien aber nicht der Grund gewesen, den Döllerhof zu verlassen, betont Buhk im TN-Gespräch.

Sagwirt argumentiert wirtschaftlich - für das Rauchverbot

Wirtschaftliche Gründe führt auch Sagwirt Gerald Pichler ins Rennen - allerdings für ein Rauchverbot: "Wenn der Saal für eine Veranstaltung gebucht war, konnte ich kaum Reservierungen mehr annehmen, weil in die Gaststube geht mir ja zum Essen keiner rein, wenn geraucht wird. Nicht einmal wenn 's leer ist, weil es so nach Rauch stinkt. Aber jetzt, wo wir komplett rauchfrei sind, habe ich mehr Ausweichmöglichkeiten mit den Reservierungen und die Leute sind begeistert." Anfangs sei es aber durchaus eine "Jammerei" gewesen: "Ich war schon enttäuscht, als das Rauchverbotsgesetz von der Regierung wieder gekippt wurde. Wenn es durchgekommen wäre, müsste ich mich nicht dauernd rechtfertigen."

Gute Erfahrungen, "weil's von Anfang an so war"

Gute Erfahrungen mit einem rauchfreien Dasein gemacht hat auch Michael Fallnhauser mit seinen "Leichtsinn"-Bars in Bad Vigaun und Kuchl - wohl aus einem guten Grund: "Wir waren von Anfang an bewusst rauchfrei, und wenn die Leute das von Anfang gewohnt sind, dann ist das auch kein Problem. Natürlich gibt es immer ein paar Motzer, aber es kommen immer noch viele Raucher zu uns, die sagen, sie rauchen so weniger und lernen andere Leute kennen."

Rund 200 Betriebe salzburgweit machen mit

Neben den genannten Gastronomen beteiligen sich rund 200 Betriebe landesweit an der Aktion "Freiwillig rauchfrei" von Landesgesundheitsreferent Christian Stöckl, darunter im Tennengau: Bio-Berggasthof Bachrain (Golling), Café Mikl (Hallein), Café am Steg (Hallein), Café Sole (Hallein), Döllerers Genusswelten (Golling), Gasthof Abfalter (Golling), Gasthof Hauslwirt (Golling), Gasthof Jadorferwirt (Kuchl), Gasthof Pointwirt (Scheffau), Haus Ortner (Rußbach), Kirchenwirt (Rußbach), Landgasthof-Hotel Neuwirt (Bad Vigaun), Latschenalm (Krispl-Gaißau), Pizzeria Restaurant Imbei (Kuchl), Verwanger.at (Hallein) und Weinhaus Ehgartner (Puch).

So ging das "Don't smoke"-Volksbegehren im Tennengau aus

Insgesamt unterstützten 5005 TennengauerInnen das "Don't Smoke"-Volksbegehren, das entspricht 11,57 Prozent der Wahlberechtigten (Landesschnitt 11,92 %/ 46.988 Unterstützer; Österreich-Schnitt 13,8 %/881.569). In Oberalm gab es Tennengau-weit den prozentuell größten Zuspruch (16 %), in Rußbach den geringsten (6,9 %).



Abtenau: UnterstützerInnen: 375, Wahlberechtigte: 4459, Anteil: 8,4 %

Adnet: 336/2805/12 %

Annaberg-Lungötz: 151/1708/8,8 %

Bad Vigaun: 181/1565/12 %

Golling: 364/3041/12 %

Hallein: 1543/13.890/11 %

Krispl-Gaißau: 59/692/8,5 %

Kuchl: 696/5430/13 %

Oberalm: 532/3235/16 %

Puch: 483/3407/14 %

Rußbach: 43/624/6,9 %

Scheffau: 107/1086/9,8 %

St. Koloman: 135/1323/10 %