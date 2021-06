Generation Protest: Junge Rebellen tauschen sich in Salzburg aus

Jugendliche und Experten sprechen bei einer Tagung über Proteste. Erreichen diese überhaupt etwas? Und wie können diese in Zukunft aussehen?

Fridays for Future, Black Lives Matter: Das sind Themen, die Jugendliche und junge Erwachsene derzeit bewegen. Doch haben die aktuellen Jugendproteste überhaupt das Potenzial, etwa zu verändern? Und was wird auf den Protesten überhaupt gefordert? Darum geht es am Donnerstag und Freitag bei der Tagung "Young Rebels" in Salzburg. Vortragende sind dort an zwei Tagen Jugendliche, Aktivisten, Wissenschafter und Pädagogen aus Österreich und Deutschland.

Eine der Vortragenden ist die Radstädter Klimaaktivistin Anika Dafert. Die 18-Jährige war eine der ...