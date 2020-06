Erstmals wurde in Österreich ein schwer muskelkrankes Baby mit einer Genersatztherapie behandelt. Das teuerste Medikament der Welt soll den Verlust seiner motorischen Fähigkeiten verhindern.

Seit Mitte Mai ist das Medikament Zolgensma der Novartis-Tochter Avexis in Europa zur Behandlung Spinaler Muskelatrophie (SMA) zugelassen. Am Mittwoch kam es erstmals in Österreich zum Einsatz: An der Neuropädiatrie des Uniklinikums Salzburg wurde die vier Monate alte Anastasia damit ...