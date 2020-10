Genusskrämerei zum "Aufsteiger 2021" gekürt

Der "Wirtshausführer 2021" hebt das Lokal unter den 1000 besten Häusern gesondert hervor.

Eine kulinarische Bank ist die Genusskrämerei in Hallein zwar schon seit einigen Jahren. Im neuen Wirtshausführer hat es jetzt trotzdem zum "Aufsteiger 2021" im Bundesland Salzburg gereicht. Denn am neuen Standort im ehemaligen Gasthaus "Zur Goldenen Kugel" wird erst seit knapp einem Jahr gekocht. Der in Wien herausgegebene Wirtshausführer lobt die Genusskrämerei nicht nur für die Küche, sondern auch für die angeschlossene Vinothek und Feinkostprodukte. "Für uns ist das eine tolle Bestätigung für den Weg, mit authentischer Küche weiterzugehen und ...