Geplante Abschiebung regt in Salzburg auf

Der 13-jährige Husein Salimov soll am Dienstag nach Aserbaidschan abgeschoben werden - gemeinsam mit seinen Eltern. Walter Windischbauer, Vizepräsident des UTTC Salzburg, versteht die Welt nicht mehr. Er kennt und betreut den Jungen im Tischtennisverein und betont: "Er ist in Salzburg bestens integriert." Husein sei einer der besten Nachwuchstischtennisspieler, die Salzburg im Moment habe.

"Am Samstagmittag ist die Familie in der Asylunterkunft in der Alpenstraße von sechs Polizisten abgeholt worden und zur Asylbehörde in der Stadt Salzburg gebracht ...