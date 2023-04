Geplante Arbeiten auf der A 10 im Sommer: "Das wird nicht lustig"

Zwei Jahre lang auf einer Spur: Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) warnt vor den Auswirkungen der Tunnelsanierungen auf der Tauernautobahn.

Vorbereitende Maßnahmen sind schon erfolgt, nach der Sommersaison im September werden die umfassenden Sanierungsmaßnahmen an Hiefler und Ofenauer Tunnel sowie an der Tunnelkette Werfen (Zetzenberg, Helbersberg, Brentenberg) so richtig beginnen.

Die zweite Bauphase läuft von September 2023 bis Juni 2024, wobei jeweils eine Tunnelröhre gesperrt wird und in der zweiten Gegenverkehr herrscht. Aus Rücksicht auf den starken Sommerreiseverkehr ruhen die Arbeiten von Juni bis September 2024. In diesem Zeitfenster stehen beide Tunnelröhren uneingeschränkt zur Verfügung. "Wir müssen uns auf zwei Jahre einspurigen Verkehr einstellen", sagte Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) kürzlich den Tennengauer Nachrichten. Gröbere Verkehrsbehinderungen sind programmiert.

30 Minuten Verzögerung bei normalem Verkehr

Selbst bei normalem Verkehrsaufkommen rechnet Schnöll mit einer bis zu 30 Minuten längeren Fahrzeit. Um den Ausweichverkehr auf das untergeordnete Netz so gut es geht zu vermeiden, "wird es während dieser Asfinag-Baustelle keine Baustellen auf den Landesstraßen in der Umgebung geben, die zu zusätzlichen Verzögerungen führen", sagt Schnöll. Es werde aber sicher zu einer Verlagerung von Verkehr kommen, die man im Blick behalten müsse.

Vom Baustellenmanagement der Asfinag hätte sich Schnöll eine bessere Kommunikation gewünscht und zudem einen entzerrten Bauzeitplan gefordert. Nun gelte es, die Situation bestmöglich zu meistern. Allen, denen es möglich ist, sei empfohlen, auf die Öffis, speziell auf die Bahn, umzusteigen. Der Salzburger Verkehrsverbund hat auf der Route Freilassing - Salzburg - Schwarzach/Pongau zusätzliche Züge eingeschoben und wird auch einen Eil-Bus anbieten.

Viel Verkehr und Stau wird bereits für das Pfingstwochenende (27./28. Mai) und im Sommer 2023 erwartet. Die im Vorjahr angewendeten Abfahrtssperren gelten erneut, allerdings durchgehend, rund um die Uhr.

Ein Problem stellen zurzeit noch die Navis dar, die Autofahrer auf gesperrte Abfahrten schicken. Bei Google Maps seien die Sperren großteils korrekt angezeigt worden, Probleme bereiteten vor allem die Navis von TomTom, erläuterte Schnöll.