Gerade sitzen im Hotel Goldener Hirsch: Gutes Benehmen ist für sie eine leichte Übung

Hofknicks, Handkuss und perfekte Tischmanieren: Im Hotel Goldener Hirsch beschäftigten sich Kinder am Wochenende mit formvollendeten Umgangsformen.

Georg (8) schiebt den Holzstuhl ein Stück vom Tisch weg. Emilia (9) tritt an den Tisch heran, wartet, bis Georg den Stuhl näher rückt. Dann setzt sie sich hin. "Genau so geht das. Perfekt." Ingrid Schediwy-Fuhrmann klatscht begeistert in die Hände und schenkt ihren Schützlingen ein Lächeln.

Sonntagmittag im Hotel Goldener Hirsch in der Salzburger Innenstadt. Gutes Benehmen wird dort an diesem Wochenende großgeschrieben. Sieben Mädchen und Burschen im Alter zwischen drei und elf Jahren nehmen am Salon ...