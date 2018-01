Gerangel um Schäferhund Betty

Ehepaar ärgert sich über vermeintliche "Hinhaltetaktik" im Tierheim.

Wie das so ist mit der Liebe: Bleibt sie unerfüllt, kochen die Emotionen hoch. Das erlebt das Ehepaar Daniela und Helmut Schmitzberger aus Seekirchen in diesen Tagen. Sie hatten sich im Tierheim Salzburg in einen Schäferhundwelpen "verliebt" und sich um ihn beworben. "An vielen Tagen bin ich viele Kilometer gefahren, um mit ihm spazieren zu gehen", sagt Daniela Schmitzberger.

Langer Rede kurzer Sinn: Ihr Zuhause wurde von Tierheim-Leiterin Gerda Ziesel besichtigt und für gut befunden, der Tierarzt stellte für den Hund einen EU-Ausweis aus, der Welpe wurde Mitte Dezember für die Schmitzbergers reserviert.

"Wir haben eine Hundehütte gekauft und einen Türkranz aufgehängt. Bei uns daheim sieht es aus, als ob wir ein Kind bekämen", sagt Helmut Schmitzberger. Doch der Hund sitzt immer noch im Tierheim. Vorstand Gerhard Redolf gab das Tier nicht heraus. Der Mann schiebt die "Verzögerung" auf fehlende Papiere. Der ausgestellte EU-Pass regle nur die Impfungen, nicht aber die Besitzansprüche, so Redolf. Und ein Tier, das ihm nicht gehöre, könne er nicht herausgeben. "Da gab es in der Vergangenheit Fälle, wo der alte Besitzer bis zu einem Jahr danach noch Besitzanspruch stellte. Was glauben Sie, was dann los ist?", so Redolf. Im Gespräch mit den "Stadt Nachrichten" beschwichtigte er. Das Wichtigste sei, wenn die Schmitzbergers jetzt Geduld aufbrächten, sagt auch Ziesel, sie ist seit 35 Jahren im Tierheim tätig: "Die Reservierung ist aufrecht." Sie mache jetzt einen letzten Versuch, von dem ehemaligen Besitzer in Deutschland einen Eigentumsverzicht zu erwirken und habe noch dafür zu sorgen, dass der Hund den vollen Impfschutz erhält. Der müsse gewährleistet sein. Dann stünde einer Übergabe nichts mehr im Wege. Eine Frage von ein paar Wochen, so Ziesel, die sagt, sie hätte sich in diesem Fall sehr bemüht und habe sich nichts vorzuwerfen. Schmitzberger glaubt nicht mehr recht daran, den Hund noch zu bekommen. Sie fühlt sich hingehalten und ortet in dem Vorgehen System. Tatsächlich wirft eine Suchanfrage im Internet mehrere Berichte aus, wonach das Tierheim Maxglan ungern Tiere abgibt und sich insbesondere bei der Herausgabe von Welpen sträubt.