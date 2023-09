Das Bundesverwaltungsgericht hat die Erweiterung des Lockergesteinabbaus Achberg in der Gemeinde Unken genehmigt. Der Steinbruch an der Saalach unmittelbar an der Grenze zu Bayern wird in den nächsten 85 Jahren um etwa 45 Hektar in Richtung Südwesten erweitert. Die Erschließung ...